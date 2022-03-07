الإعلام الأمني: ضبط 3 أطنان من الأدوية المهربة في بغداد

2022/03/07 | 18:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، ضبط 3 أطنان من الأدوية المهربة وإلقاء القبض على متهمين اثنين وسط العاصمة بغداد.وذكرت الخلية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها لمتابعة عناصر الجريمة المنظمة، وحرصاً منها على الأمن الصحي للمواطن وبعملية امنية استندت لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت من ضبط (3 اطنان) من الادوية المهربة وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية في وزارة الصحة العراقية داخل احد المذاخر في منطقة السعدون ضمن محافظة بغداد".وأضاف البيان، أنه "تم القاء القبض على متهمين اثنين من مالكي المذخر"، مبيناً أن "عملية الضبط جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم بعد استحصال الموافقات القضائية".ولفت إلى "ضبط الادوية بمحضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصوليا لينالا جزاءهما العادل".

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