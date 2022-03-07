2022/03/07 | 18:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

ينافس الدولى المصري محمد صلاح، نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير، مع ثنائى توتنهام هارى كين وزميله سون هيونج مين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين فى الدوري الإنجليزي، اليوم، قائمة النجوم المرشحين لحصد جائزة لاعب فبراير فى الدوري الإنجليزي، وحل محمد صلاح على رأس قائمة النجوم المرشحين لحصد الجائزة.

وشهدت قائمة المرشحين تواجد ثنائي توتنهام هوتسبير الإنجليزي هاري كين والكوري سون هيونج مين، بالإضافة إلى تشي آدامز لاعب ساوثهامبتون، وكذلك كريج داوسون وجارد بوين لاعبي وست هام يونايتد.

وتوج صلاح بجائزة الرابطة لأفضل لاعب فى الدوري خلال الشهر 9 مرات فى أشهر نوفمبر وديسمبر 2017 وفبراير ومارس وديسمبر 2018 ويناير وإبريل 2019 وسبتمبر وأكتوبر 2021، وأيضا فاز بجائزة الرابطة لأفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج مرة واحدة فقط، في موسم 2017-2018.

وينفرد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول برقم مميز فى الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي، متفوقاً على كافة نجوم البريميرليج وأبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفاً، بفارق 7 أهداف عن صاحب المركز الثاني السنغالي ساديو ماني، والبرتغالي دييجو جوتا لاعبا ليفربول.

ووفقاً للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، بات الدولي المصري اللاعب الوحيد الذى استطاع تجاوز 100 تسديدة على المرمى الموسم الحالي بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

ونجح محمد صلاح فى إرسال 105 تصويبات على المرمى، فيما جاء بالمركز الثاني اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بالمرتبة الثانية بواقع 79.

وحل ثالثاً اللاعب هاري كين بالتساوي مع كريستيانو رونالدو بواقع 79 كرة على المرمى، ورابعاً ساديو ماني بواقع 76 كرة على المرمى.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد صلاح ينافس كين وسون على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد صلاح ينافس كين وسون على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).