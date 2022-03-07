ماذا تعرف عن داء السكري من النوع الثاني؟

2022/03/07 | 19:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يعد داء السكري من النوع الثاني من أكثر أنواع هذا المرض انتشارا، ويحدث بسبب مشاكل صحية تؤدي إلى خلل في إنتاج الإنسولين المسؤول عن تنظيم نسبة السكر في الدم.ويمكن أن يتعرض الشخص لداء السكري من النوع الثاني في أي مرحلة عمرية، لكنه الأكثر شيوعا يكون بعد 45 عاما، بحسب تقرير لموقع “ميديكال […]

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