تفنيد لعدد النواب.. الديمقراطي الكردستاني يعلق على حديث الثلث المعطل بالبرلمان

2022/03/07 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شكك الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، بعدد نواب الإطار التنسيقي.

وقال القيادي في الحزب، وفاء محمد كريم، في تصريح لـ(بغداد اليوم )، إن "الإطار التنسيقي يعلن عن ارقام لثلثه المعطل واعضاء يصل عددهم إلى 130 نائبا او حتى اكثر من هذا الرقم وهذا غير صحيح فجلسة فتح باب الترشيح تضمنت حضور 203 نواب، و هذا يعني أن التحالف الثلاثي وحدهم يعرفون حقيقة عدد الأعضاء المنتمين لهم".

وبين أن "ذلك لأسباب اهمها ان التيار الصدري لايخطو خطوة دون موافقة زعيمه مقتدى الصدر والديمقراطي كذلك والأمر ينطبق على سيادة وتقدم لكن الإطار لايستطيع السيطرة بالقرار على أعضائه".

وأوضح أنه "رغم هذا فنحن نشكك حتى بالرقم الذي يقوله الإطار ان اعدادهم بلغت 88 نائبا من غير المتحالفين معه وعليه فإذا كانوا يمتلكون اي عدد من الأعضاء فعليهم تقديم تواقيعهم".

وتابع: "التحالف الثلاثي وبعد ان وصل إلى 203 نواب سيعمل على استقطاب النواب الذين يمكنونه من إكمال النصاب بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

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