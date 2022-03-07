الإطاحة بأخطر عناصر داعش في الأنبار

2022/03/07 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، بالإطاحة بـ"داعشي" بارز في الأنبار.

وذكر بيان للحشد، تلقته (بغداد اليوم)، أن "المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي تمكنت من إلقاء القبض على عنصر بتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة الانبار، خلال عملية أمنية بالتعاون مع القوات الامنية الماسك".

وأضاف البيان، أن "الإرهابي كان يعمل عنصرا أمنيا لتنظيم داعش الارهابي ويعد من أهم عناصر التنظيم الارهابي ولديه عمل جديد مع التنظيم".

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