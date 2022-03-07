2022/03/07 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، ضبط ثلاثة اطنان من الادوية المهربة وسط بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملياتها لمتابعة عناصر الجريمة المنظمة، وحرصاً منها على الأمن الصحي للمواطن وبعملية امنية استندت لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت من ضبط (3 اطنان ) من الادوية المهربة".

وبينت أن " الادوية غير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية في وزارة الصحة العراقية، وتم ضبطها داخل احد المذاخر في منطقه السعدون ضمن محافظة بغداد".

وأكدت أنه "تم القاء القبض على متهمين اثنين من مالكي المذخر، وقد جاءت عملية الضبط بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم بعد استحصال الموافقات القضائية، حيث تم ضبط الادوية بمحضر ضبط اصولي واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصوليا لينالا جزائهما العادل".

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