أمن الحشد يطيح بـ'داعشي' بارز في الأنبار

2022/03/07 | 19:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، الإطاحة بعنصر بارز من تنظيم داعش في محافظة الانبار.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر بتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الانبار، خلال عملية أمنية بالتعاون مع القوات الامنية الماسكة".

وأشارت إلى أن "الإرهابي كان يعمل عنصراً أمنياً لتنظيم داعش الارهابي ويعد من أهم عناصر التنظيم الارهابي ولديه عمل جديد مع التنظيم".

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