بعد انتخاب الحلبوسي.. انشقاق جديد في حركة امتداد

2022/03/07 | 19:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجليحاوي: لم نعد جزءً من حركة امتداد ولا يمثلنا خطابها.

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