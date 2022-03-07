قتل 13.. قصف روسي يطال مخبزا غرب كييف

2022/03/07 | 19:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 13 شخصا على الأقل، الاثنين، في قصف طاول مخبزا صناعيا في ماكاريف، على بعد خمسين كيومترا غرب كييف، وفق ما أفادت أجهزة الإسعاف الأوكرانية.

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