الخزعلي والسفير الياباني يؤكدان ضرورة تشكيل حكومة قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي

2022/03/07 | 19:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إستقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي اليوم الإثنين، السفير الياباني ببغداد، كوتارو سوزوكي، وبحث معه قضايا متبادلة بين الطرفين.وذكر بيان لمكتب الخزعلي وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جرى خلال اللقاء بحث ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالواقع الإقتصادي والإهتمام بتقديم الخدمات وإخراج القوات الأجنبية من العراق” .[…]

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