القانون: تمرير الرئاسات وتشكيل الحكومة لن يتم الا باتفاق الإطار والتيار

2022/03/07 | 19:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، الاثنين، تمرير رئاستي الجمهورية والوزراء ما لم يتم اتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري.وقال الشمري لوكالة / المعلومة /، إن “فتح باب الترشح مرة أخرى لمنصب رئاسة الجمهورية لن يمثل الحل لازمة الانسداد السياسي الحاصل”، متسائلا “كيف سيمر رئيس الجمهورية مع توقف العملية […]

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