وزيرة الخارجية البريطانية :سفيرنا في كييف غادر أوكرانيا

2022/03/07 | 19:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اليوم ،الاثنين، إن السفير البريطاني لدى أوكرانيا غادر العاصمة كييف، الى خارج البلاد بسبب «الوضع الأمني الخطير» هناك بعد تطورات الغزو الروسي.وقالت تراس أمام لجنة برلمانية: «سفيرنا غادر أوكرانيا بسبب الوضع الأمني الخطير»

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