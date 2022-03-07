شاهد بالفيديو.. كاظم الساهر يتحدث عن تحضيرات حفلاته القادمة في أمريكا وكندا

2022/03/07 | 19:20 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاظم الساهر يتحدث عن تحضيرات حفلاته القادمة في أمريكا وكندا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vOZ41AnCASs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاظم الساهر يتحدث عن تحضيرات حفلاته القادمة في أمريكا وكندا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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