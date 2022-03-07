حزن عام في سريلانكا ومرسوم رئاسي اثر وفاة أقدس “فيل” بالبلاد

2022/03/07 | 19:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..توفي أقدس فيل في سريلانكا، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 68 عاما، مما تسبب في حالة حزن عام، وصدور أمر رئاسي بشأن جثته.وقالت وكالة “فرانس برس” إن رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا، أصدر مرسوما يقضي بحشو جثة الفيل المقدس لحفظها للأجيال القادمة.وكان الفيل النافق نادونغاموا راجا أهم فيل من بين 100 آخرين […]

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