2022/03/07 | 19:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، إجراءات عاجلة لتأمين خزين استراتيجي ودعم البطاقة التموينية في العراق بينها استيراد الحنطة وزيادة أسعار الحنطة المسوقة.وقرر المجلس في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز “اجراءات عاجلة لدعم البطاقة التموينية وزيادة اسعار الحنطة المسوقة من المزارعين والفلاحين للموسم التسويقي المقبل الى 725 الف دينار للطن، وقرر ايضا […]

ظهرت المقالة اجراءات عاجلة تتخذها الحكومة لدعم البطاقة التموينية وتأمين الخزين الاستراتيجي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجراءات عاجلة تتخذها الحكومة لدعم البطاقة التموينية وتأمين الخزين الاستراتيجي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجراءات عاجلة تتخذها الحكومة لدعم البطاقة التموينية وتأمين الخزين الاستراتيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).