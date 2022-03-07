2022/03/07 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | وزارة التجارة تعلن تخصيص 100 مليون دولار لشراء الحنطة بشكل عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزارة التجارة تعلن تخصيص 100 مليون دولار لشراء الحنطة بشكل عاجل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وزارة التجارة تعلن تخصيص 100 مليون دولار لشراء الحنطة بشكل عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).