بالصور.. ضبط ثلاثة اطنان من الادوية المهربة وسط العاصمة بغداد

2022/03/07 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ،اليوم الاثنين، من ضبط (٣ اطنان ) من الادوية المهربة وغير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية في وزارة الصحة العراقية داخل احد المذاخر في منطقه السعدون ضمن محافظة بغداد.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان، إن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ومن خلال عملياتها لمتابعة عناصر الجريمة المنظمة، وحرصاً منها على الأمن الصحي للمواطن وبعملية امنية استندت لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت من ضبط (٣ اطنان ) من الادوية المهربة وغير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية في وزارة الصحة العراقية داخل احد المذاخر في منطقه السعدون ضمن محافظة بغداد.

كما وتم القبض على متهمين اثنين من مالكي المذخر، وقد جاءت عملية الضبط بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم بعد استحصال الموافقات القضائية .

هذا واشار البيان ايضاً الى ضبط الادوية بمحضر ضبط اصولي واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصوليا لينالا جزائهما العادل.

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