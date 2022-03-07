"Z" على المركبات الروسية.. أوكرانيا: "هذا هو" المحتل الذي نعرفه

2022/03/07 | 19:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، روسيا، الاثنين، باستخدام اللافتات النازية "Z" على معداتها.

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