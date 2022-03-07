ناسا تفتتح عينة قمرية نقية عمرها 50 عامًا

2022/03/07 | 19:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ستفتح ناسا كبسولة زمنية خاصة جدًا قريبًا: واحدة من آخر عينات القمر غير المفتوحة من بعثات أبولو إلى القمر قبل 50 عامًا، وستتم دراسة العينة للمساعدة في فهم بعض الظروف التي يمكن أن يتوقعها رواد الفضاء عند عودتهم إلى القمر في إطار برنامج Artemis ، وفقا لتقرير digitaltrend .وسيتم فتح العينة من […]

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