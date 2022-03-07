بايدن يدرس تخفيف العقوبات على فنزويلا لعزل روسيا وزيادة إنتاج النفط

2022/03/07 | 19:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدرس إدارة الرئيس الأمريكي يجو بايدن إمكانية تخفيف العقوبات على فنزويلا حتى تتمكن البلاد من البدء في إنتاج المزيد من النفط وبيعه في السوق الدولية، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

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