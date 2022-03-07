المجلس الوزاري للاقتصاد يتخذ قرارات لدعم البطاقة التموينية وتأمين الخزين الاستراتيجي

2022/03/07 | 19:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الاثنين، اتخاذ المجلس الوزاري للاقتصاد اجراءات عاجلة لتأمين خزين استراتيجي من الحنطة ودعم البطاقة التموينية في العراق.وقال الجبوري في بيان لوزارة التجارة نقلا عن الناطق الرسمي، ان “المجلس الوزاري للاقتصاد عقد اجتماعا طارئا، لمناقشة التطورات التي شهدها العالم وارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميا، نتيجة الازمة الروسية- الاوكرانية […]

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