دبلوماسية امريكية: يجب محاسبة الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية على غزو العراق

2022/03/07 | 19:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكدت الناشطة الامريكية المناهضة للحرب آن رايت في مقال لها ، الاثنين، انه يجب تحميل كل المسؤولين السياسيين في ادارة بوش وبلير والعائلة الحاكمة في السعودية مسؤولية شن الحروب وليس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقط.ونقل موقع كومون دريم عن رايت قولها في مقال ترجمته وكالة /المعلومة/ “بصفتي دبلوماسيًا أمريكيًا استقال من […]

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