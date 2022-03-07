2022/03/07 | 19:55 - المصدر: زاكروس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هاشم الكندي: ريبر احمد يكفيه فخر انه من عوائل الشهداء | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9Pl07caHBZg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هاشم الكندي: ريبر احمد يكفيه فخر انه من عوائل الشهداء | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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