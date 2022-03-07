2022/03/07 | 19:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wpia7mhOV1k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزاملي: التجارة ستبدأ من يوم غد بتجهيز مفردات البطاقة التموينية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الزاملي: التجارة ستبدأ من يوم غد بتجهيز مفردات البطاقة التموينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).