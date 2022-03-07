شاهد بالفيديو.. ابوذيات عراقية على بطل #الزيت يدهري منين ما اندار بزيت 🤦‍♂️

2022/03/07 | 19:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SnJAckCEdf0

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