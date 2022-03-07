اتفاق برلماني على رفع سعر برميل النفط بموازنة 2022

2022/03/07 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، عن اجماع برلماني على رفع تحديد سعر برميل النفط في موازنة العام الجاري بعد ارتفاع أسعاره عالميا.

وقال النائب عن دولة القانون عارف الحمامي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ارتفاع أسعار بيع النفط في السوق العالمي، يدفعنا الى رفع سعر بيع النفط في مشروع قانون موازنة سنة 2022، ولايمكن الإبقاء على السعر القديم، القريب من نصف السعر الذي يباع فيه".

وأضاف الحمامي ان "رفع سعر النفط في الموازنة، وقربه من السعر الحقيقي، سيكون له اثر كبير في تقليل العجز بالموازنة العامة، خصوصاً ان أكثر من 90% من اعتماد الموازنة على بيع العراق للنفط".

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