" القنطرجية" تضرب اسواق محافظة عراقية وتخلق ازمة.. الحظر قادم

2022/03/07 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

منذ ايام شهدت اسواق ديالى بروز التجار الجوالين او مايعرف بالقنطرجية وهم يشترون مادة الطحين بكميات كبيرة ويتم نقلها باسطول صوب محافظات اخرى ومنها كردستان بسبب فرق الاسعار ما ادى الى ارتفاع لافت في الاسعار وسط مخاوف من ازمة كبيرة تلوح بالافق.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ( بغداد اليوم)،انه" بالفعل تم رصد ظاهرة التجار الجواليين في الايام الماضية وهم يقومون بعمليات شراء لكميات كبيرة من الطحين من اسواق بعقوبة وبقية المدن ويتم نقلها الى محافظات اخرى ومنها كردستان وكركوك بسبب فرق الاسعار ".

واضاف الحيالي،انه" عمليات الشراء العالية دفعت الى ارتفاع مطرد بالاسعار بشكل اثار قلقنا بانه تؤدي عمليات الشراء العالية الى خلق ازمة خبز في ديالى ما دفعنا الى مفاتحة محافظ ديالى بضرورة اصدار قرار بحظر خروج مادة الطحين بشكل مؤقت من اجل بيان اسباب عمليات الشراء العالية وهل الامر مرتبط بالاسعار ام ان هناك اجندة لبعض ضعاف النفوس في خل ازمة اخرى في المحافظة".

واشار الى ان" حظر خروج الطحين من ديالى امر بالغ الاهمية وننتظر قرار الجهات الحكومية خاصة وان ارتفاع الاسعار مستمر وقد يصل الى مرحلة حرجة تشكل عب مالي اضافة على جيوب الفقراء والبسطاء".

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