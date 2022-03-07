2022/03/07 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد مدرب نادي الكرخ الكابتن احمد عبد الجبار بان مباراة فريقه مع الصناعة ضمن الجولة ٢٥ من الدوري العراقي الممتاز ستكون صعبة و مشابه الى المبارتين السابقة التي خضنها مع القوة الجوية و نفط الوسط.

واوضح عبد الجبار، ان "الكرخ استعد جيدا الى مباراة الصناعة الذي سيقاتل من اجل تحقيق الفوز علينا وتعويض خسارته".

واضاف عبد الجبار، ان "ترتيب الكرخ ليس بالمركز الجيد و هو في دائرة الخاطر لكن من الضرورة ان يتواجد نادي الكرخ في دوري الاضواء خصوصا انه دائما ما يرفد المنتخبات و الوطنية و الفرق الجماهيرية باللاعبين".

وتابع "نحاول ان نبقى في الدوري الممتاز سيما واننا مهددين بالهبوط الى الدرجة الاولى".

و ختم "هناك غيابات على صعيد الاصابات و الحرمان حيث سيغيب كرار سعد بسبب تراكم البطاقات و ايضا المحترف عبد الرزاق سيغيب بداع الحرمان مع وجود شكوك بعدم مشاركة بعض اللاعبين في مباراة الصناعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الكرخ: مباراة الصناعة مهمة ولن تخلوا من الصعوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الكرخ: مباراة الصناعة مهمة ولن تخلوا من الصعوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).