ضبط ثلاثة أطنان من الأدوية المهربة والقبض على المهربين

2022/03/07 | 20:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

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