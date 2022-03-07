على طاولة المفاوضات الروسية-الأوكرانية.. صورة تكشف الكثير

2022/03/07 | 20:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الوفدان الروسي والأوكراني، مساء الاثنين، جولة ثالثة من المحادثات، في بيلوفيشسكايا بوشا في بيلاروس.

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