2022/03/07 | 20:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدرس الولايات المتحدة تزويد حلفاء الناتو في أوروبا الشرقية بأنظمة دفاع جوي بالغة الأهمية مع تزايد القلق من أن الروس قد يفكرون في إطلاق صواريخ أو طائرات ضد الجناح الشرقي للحلف، وفقًا لمسؤول أمريكي مطلع على أفكار الإدارة الحالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تدرس إمداد حلفاء الناتو بأنظمة دفاع جوي وسط قلق متزايد بشأن تهديدات روسيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تدرس إمداد حلفاء الناتو بأنظمة دفاع جوي وسط قلق متزايد بشأن تهديدات روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).