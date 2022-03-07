غلوبال ريسيرج: ادارة بايدن دفعت أموالا طائلة للترويج للقاح الامريكي

2022/03/07 | 20:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لموقع غلوبال ريسريج ، الاثنين، ان ادارة بايدن دفعت اموالا للمئات من وسائل الاعلام الامريكية للترويج للقاح الامريكي وصناعة تقارير تتحدث عنه بشكل ايجابي .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” وزارة الصحة والخدمات الانسانية الامريكية قامت بشراء اعلانات من شركات اخبار امريكية رئيسية شملت شبكات اي بي […]

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