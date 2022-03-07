احباط محاولة تهريب نحو 6 الاف حبة مخدرة جنوبي بابل

2022/03/07 | 20:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الإثنين، إحباط محاولة ترويج ما يقارب الـ٦٠٠٠ حبة مخدرة عثر عليها مخبأة تحت الأرض في عملية نوعية جنوبي المحافظة.وقال مدير قسم العلاقات والإعلام العميد الحقوقي عادل الحسيني في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أنه “بعد أن وردتني معلومة من أحد المتعاونين ضمن إحدى مناطق القاطع الجنوبي، تفيد […]

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