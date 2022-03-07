أربع شركات عملاقة تعمل على تحسين متصفح الانترنيت

2022/03/07 | 20:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..دخلت جوجل و أبل و مايكروسوفت وMozilla وIgalia وBocoup في شراكة لإطلاق معيار Interop 2022، حيث إنها مبادرة من قبل جميع بائعي متصفحات الإنترنت الرئيسيين وأصحاب المصلحة الآخرين تهدف إلى حل مشكلات توافق المتصفحات الرئيسية التي حددها مطورو الويب.وبعبارات بسيطة، ستعمل المبادرة على تحسين توافق التطبيقات والميزات والخدمات عبر المتصفحات، ووفقًا لمدونة […]

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