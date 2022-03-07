2022/03/07 | 20:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: auzgqi1VpIw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمران الكركوشي : اتصالات يجريها الاطار التنسيقي لتشكيل تحالف سياسي وحسم رئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمران الكركوشي : اتصالات يجريها الاطار التنسيقي لتشكيل تحالف سياسي وحسم رئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).