2022/03/07 | 20:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XINTkTD5oQE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "خط الفقر" يفتك باكثر من 10 ملايين عراقي بعد ارتفاع الاسعار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "خط الفقر" يفتك باكثر من 10 ملايين عراقي بعد ارتفاع الاسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).