2022/03/07 | 20:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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اتفاق على تضمين 46 ألف درجة وظيفية لذي قار ضمن موازنة العام الحالي » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 20:16

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