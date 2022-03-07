أمانة بغداد تعيد افتتاح شوارع مغلقة منذ 2003

2022/03/07 | 20:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه أمين بغداد علاء معن اليوم الاثنين، بفتح، عدة شوارع من العاصمة، مغلقة منذ العام 2003.وقالت الأمانة في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان ذلك جاء “خلال جولة له للاطلاع على الواقع الخدمي لمنطقة الغزالية رفقة عضو مجلس النواب محمود القيسي كما التقى عدداً من الاهالي ووجه بعدة اجراءات عاجلة”.ونقل بيان للامانة […]

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