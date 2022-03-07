الصين تقترح مبادرة لمنع حدوث

2022/03/07 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى منع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق في أوكرانيا.

واقترح الوزير الصيني مبادرة ذات صلة تضمن الطبيعة غير السياسية للمساعدات، والحماية الفعالة للمدنيين، و الوصول الآمن إلى الإمدادات.

وقال وانغ يي في مؤتمر صحفي سنوي: "بداية، يجب أن تتوافق الأنشطة الإنسانية مع مبادئ الحياد وعدم التحيز، ولا يمكننا السماح بتسييس القضايا الإنسانية".

وأضاف أن ثاني الشروط، هو تكريس اهتمام القوى الدولية لجميع اللاجئين الأوكرانيين ومساعدتهم على الاستقرار بشكل صحيح، مؤكدا ضرورة الدفاع بشكل فعال عن السكان المدنيين ومنع المزيد من الكوارث الإنسانية في أوكرانيا.

وشدد وانغ يي على أهمية ضمان استمرار أنشطة المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى المساعدات الإنسانية.

وأردف: "من الضروري ضمان سلامة الأجانب في أوكرانيا، وإتاحة الفرصة لهم لمغادرة أوكرانيا بأمان ومساعدتهم على العودة إلى الوطن الأم".

واختتم وانغ بأنه من الأهمية بمكان دعم الدور التنسيقي للأمم المتحدة في تقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا، وكذلك دعم عمل منسق الأمم المتحدة للأزمات في أوكرانيا.

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