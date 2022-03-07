انخفاض غير مسبوق بنشاط معبر حدودي مع ايران.. اجتماع مرتقب لحل هذه المشكلة

2022/03/07 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

كشف مصدر حكومي في ديالى، اليوم الاثنين، عن انخفاض غير مسبوق في نشاط معبر حدودي مع ايران شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "معبر مندلي الحدودي مع ايران شرق ديالى يشهد منذ 4 اسابيع انخفاض غير مسبوق في نشاطه بعد التريث في ادخال شحنات السيراميك والتي تشكل قرابة 50% من نشاطه قياسا ببقية المواد والبضائع بسبب خلافات بين الجانبين العراقي والايراني على آليات ادخال الشحنات وطرق نقلها".

وأضاف أن "دخول اي شحنات من السيراميك متوقفة حاليا وبانتظار اجتماع موسع سيعقد خلال الايام المقبلة من اجل ايجاد حلول لكل الاشكاليات"، لافتا الى أن "معبر مندلي يعد اهم بوابة لتسويق السيراميك الايراني لاغلب الشركات الى الاسواق العراقية خاصة لقربه من بغداد وبعض المحافظات الاخرى".

وأشار الى أن "التريث في ادخال السيراميك دفع الى زيادة اسعاره ولكن وفق نسب محددة وليست كبيرة لان هناك منافذ اخرى بدات تتدفق منها شحنات لسد حاجة الاسواق العراقية".

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