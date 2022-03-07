الحشد الشعبي يتغلب على غاز الشمال في ممتاز السلة

2022/03/07 | 20:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تغلب نادي الحشد الشعبي على ضيفه نادي غاز الشمال بنتيجة (98-97) في مباراة جرت على قاعة الشعب المغلقة.واستطاع نادي الحشد الشعبي من فرض سيطرته على مجريات الفترة الاولى لتنتهي بنتيجة (25-18) ليواصل نادي الحشد الشعبي تقدمه خلال الفترة الثانية لتنتهي بفارق 18 عشر نقطة لصالح الحشد لينتهي بنتيجة (50-32) لصالح الحشد.وفي […]

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