بالوثيقة.. مجلس الخدمة يوجه طلباً للصحة بشأن تعيينات 3 فئات

2022/03/07 | 20:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المباشرة بإجراءات متطلبات التهيئة لتعيين المشمولين بقانون رقم 6 المعدل.

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