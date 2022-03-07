فيديو مروع.. لحظة سقوط صاروخ روسي على أوكرانيين

2022/03/07 | 20:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو مروع لحظة وقوع ضربة عسكرية روسية في مدينة إيربين غرب العاصمة الأوكرانية، كييف، بينما كانا يحاول مدنيون الفرار.

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