اتفاق بين السعودية ولوكهيد مارتن لتصنيع منظومة الدفاع الجوي

2022/03/07 | 20:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرمت السعودية 22 اتفاقية تصنيع عسكري بقيمة 8 مليارات ريال (2 مليار دولار) على هامش معرض الدفاع العالمي المُقام في المملكة، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

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