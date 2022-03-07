الخالدي: الفساد وصل الى مستويات خطيرة في ديالى والكاظمي يتحمل المسؤولية

2022/03/07 | 20:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، الاثنين، ان حجم الفساد في ديالى مرعب.وقال الخالدي في حديث لـ/ المعلومة/، انه “للاسف وضع ديالى في كل المجالات مؤلم وهي تعاني اهمال كبير من قبل الحكومات المتعاقبة ومنها حكومة الكاظمي والفساد بلغ مستويات خطيرة جدا ويلتهم كل المجالات ويمكن وصفها بانها محافظة منتهية للاسف”.[…]

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