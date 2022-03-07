الموسوي يدعو الى تحرك حكومي عاجل لمواجهة ارتفاع اسعار المواد الاساسية

2022/03/07 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… دعا النائب عن كتلة صادقون، احمد الموسوي، الاثنين، الى تحرك حكومي عاجل لمواجهة الارتفاع الكبير في اسعار المواد الاساسية فيما اعتبر ان اغلاق المنافذ الحدودية امام البضائع المستوردة بات امرا غير مبرر.و قال الموسوي، في تغريدة عبر “تويتر”، تابعتها /المعلومة/، ان “الغلاء في الاسوق يحتاج الى تحرك سريع من قبل الحكومة ويحتاج […]

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