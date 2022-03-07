2022/03/07 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس القضاء والإشراف على التحقيق – سالم روضان الموسوي المحكمة الاتحادية العليا توصلت الى نتيجة مفادها بان (مفاتحة مكتب رئيس الوزراء لمجلس القضاء الأعلى بتسمية قاضٍ ونائب مدعي عام للإشراف على إجراءات التحقيق يعتبر أخلالاً جسيم بمبدأ الفصل بين السلطات ولمبدأ استقلال القضاء) وعلى وفق ما ورد في النتيجة الثانية التي توصلت اليها المحكمة الاتحادية […]

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