العثور على جثة 'معاونة طبية' داخل مستشفى في بابل

2022/03/07 | 21:21 - المصدر: السومرية نيوز

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العثور على جثة تعود لمعاونة طبية داخل مستشفى الجمهوري في محافظة بابل

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