2022/03/07 | 21:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد وواشنطن تبحثان تطورات الحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 21:29

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