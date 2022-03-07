2022/03/07 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندوة في بغداد تناقش التغيّرات الصادمة في المجتمع العراقي الياسري يقترح حل البرلمان تجنباً لخرق الدستور والخروج من الإنسداد بغداد – الزمان انتقد الخبير الدستوري حسن الياسري الخروقات الدستوريَّة المُتكرِّرة التي ارتكبها مجلس النواب، مُشدِّداً على ضرورة محاسبة من أسهم في تلك الخروقات، مُنبِّهاً إلى أنَّ الحل للانسداد السياسي وتجنب مزيد من تلك الخروقات يكمنُ […]

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